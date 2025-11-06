Viktoria Plzeň Hangi Ülkenin Takımı? Güncel Piyasa Değeri ve En Değerli Oyuncular

Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinde yer alan bir futbol kulübüdür. Kulübün total kadro piyasa değeri 52,23 milyon € olarak verilmektedir. Bu yazıda, “Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?”, “Güncel piyasa değeri ne?” ve “En değerli oyuncular kimler?” gibi en çok aranan soruların cevaplarını, kulüp bilgileri ve oyuncu verileriyle birlikte bulacaksınız.

KULÜP HAKKINDA KISA BİLGİLER

Ülke/Şehir: Çekya – Pilsen

Çekya – Pilsen Tam Ad: Football Club Viktoria Plzeň a.s.

Football Club Viktoria Plzeň a.s. Takma Ad: Viktorka

Viktorka Kuruluş: 11 Haziran 1911

11 Haziran 1911 Stadyum: Doosan Arena (Kapasite: 11.722)

Doosan Arena (Kapasite: 11.722) Başkan: Adolf Šádek

Adolf Šádek Teknik Direktör: Martin Hyský

Martin Hyský Lig: 1. liga

1. liga 2024/25 Derecesi: 2.

2. Resmî Site: fcviktoria.cz

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Kulübün toplam kadro değeri: 52,23 milyon €

FC VİKTORİA PLZEŇ’İN EN DEĞERLİ 5 OYUNCUSU

Aşağıdaki tablo, paylaşılan kadro verilerine göre en yüksek güncel piyasa değerine sahip ilk 5 oyuncuyu göstermektedir.

Sıra Oyuncu Mevki Uyruk Doğum Tarihi / Yaş Güncel Piyasa Değeri 1 Sampson Dweh Stoper Liberya 10 Eki 2001 (24) 6,50 mil. € 2 Rafiu Durosinmi Santrafor Nijerya 1 Oca 2003 (22) 6,50 mil. € 3 Lukáš Červ Merkez Orta Saha Çekya 10 Nis 2001 (24) 5,50 mil. € 4 Svetozar Marković Stoper Sırbistan 23 Mar 2000 (25) 4,00 mil. € 5 Prince Kwabena Adu Santrafor Gana 23 Eyl 2003 (22) 3,00 mil. €

ÖNE ÇIKAN DİĞER KADRO BİLGİLERİ

Kadro Genişliği: 26

26 Yaş Ortalaması: 25.6

25.6 Lejyoner Oranı: %42,3 (11 oyuncu)

%42,3 (11 oyuncu) Güncel A Milli Oyuncular: 9

FC Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?

FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinin takımıdır.

FC Viktoria Plzeň’in güncel piyasa değeri nedir?

Paylaşılan verilere göre kulübün toplam piyasa değeri 52,23 milyon €’dur.

En değerli oyuncular kimler?

En yüksek piyasa değerine sahip ilk isimler arasında Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi (6,50 mil. €), Lukáš Červ (5,50 mil. €), Svetozar Marković (4,00 mil. €) ve Prince Kwabena Adu (3,00 mil. €) yer alır.

Viktoria Plzeň’in stadyumu ve kapasitesi nedir?

İç saha maçları Doosan Arena’da oynanır; kapasite 11.722’dir.

Kulübün kısa geçmişi ve önemli başarıları neler?

1911’de kurulan kulüp, Çekya 1. liga’da birden çok kez şampiyonluk yaşamıştır; ulusal kupalarda zaferleri ve Avrupa kupalarında dikkat çeken performans dönemleri olmuştur.

FC Viktoria Plzeň, Çek futbolunun köklü ve rekabetçi kulüplerinden biridir. Çekya’da yer alan kulüp, 52,23 milyon € seviyesindeki toplam kadro değeriyle dikkat çekerken, Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi gibi yüksek piyasa değerli oyuncularıyla da öne çıkmaktadır. Taraftarlar ve futbol meraklıları için, hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında takip edilmeye değer bir kulüp profili sunar.