Viktoria Plzeň Hangi Ülkenin Takımı? Güncel Piyasa Değeri ve En Değerli Oyuncular
Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Viktoria Plzen hakkında tüm günce bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinde yer alan bir futbol kulübüdür. Kulübün total kadro piyasa değeri 52,23 milyon € olarak verilmektedir. Bu yazıda, “Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?”, “Güncel piyasa değeri ne?” ve “En değerli oyuncular kimler?” gibi en çok aranan soruların cevaplarını, kulüp bilgileri ve oyuncu verileriyle birlikte bulacaksınız.
KULÜP HAKKINDA KISA BİLGİLER
- Ülke/Şehir: Çekya – Pilsen
- Tam Ad: Football Club Viktoria Plzeň a.s.
- Takma Ad: Viktorka
- Kuruluş: 11 Haziran 1911
- Stadyum: Doosan Arena (Kapasite: 11.722)
- Başkan: Adolf Šádek
- Teknik Direktör: Martin Hyský
- Lig: 1. liga
- 2024/25 Derecesi: 2.
- Resmî Site: fcviktoria.cz
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Kulübün toplam kadro değeri: 52,23 milyon €
FC VİKTORİA PLZEŇ’İN EN DEĞERLİ 5 OYUNCUSU
Aşağıdaki tablo, paylaşılan kadro verilerine göre en yüksek güncel piyasa değerine sahip ilk 5 oyuncuyu göstermektedir.
|Sıra
|Oyuncu
|Mevki
|Uyruk
|Doğum Tarihi / Yaş
|Güncel Piyasa Değeri
|1
|Sampson Dweh
|Stoper
|Liberya
|10 Eki 2001 (24)
|6,50 mil. €
|2
|Rafiu Durosinmi
|Santrafor
|Nijerya
|1 Oca 2003 (22)
|6,50 mil. €
|3
|Lukáš Červ
|Merkez Orta Saha
|Çekya
|10 Nis 2001 (24)
|5,50 mil. €
|4
|Svetozar Marković
|Stoper
|Sırbistan
|23 Mar 2000 (25)
|4,00 mil. €
|5
|Prince Kwabena Adu
|Santrafor
|Gana
|23 Eyl 2003 (22)
|3,00 mil. €
ÖNE ÇIKAN DİĞER KADRO BİLGİLERİ
- Kadro Genişliği: 26
- Yaş Ortalaması: 25.6
- Lejyoner Oranı: %42,3 (11 oyuncu)
- Güncel A Milli Oyuncular: 9
FC Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?
FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinin takımıdır.
FC Viktoria Plzeň’in güncel piyasa değeri nedir?
Paylaşılan verilere göre kulübün toplam piyasa değeri 52,23 milyon €’dur.
En değerli oyuncular kimler?
En yüksek piyasa değerine sahip ilk isimler arasında Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi (6,50 mil. €), Lukáš Červ (5,50 mil. €), Svetozar Marković (4,00 mil. €) ve Prince Kwabena Adu (3,00 mil. €) yer alır.
Viktoria Plzeň’in stadyumu ve kapasitesi nedir?
İç saha maçları Doosan Arena’da oynanır; kapasite 11.722’dir.
Kulübün kısa geçmişi ve önemli başarıları neler?
1911’de kurulan kulüp, Çekya 1. liga’da birden çok kez şampiyonluk yaşamıştır; ulusal kupalarda zaferleri ve Avrupa kupalarında dikkat çeken performans dönemleri olmuştur.
FC Viktoria Plzeň, Çek futbolunun köklü ve rekabetçi kulüplerinden biridir. Çekya’da yer alan kulüp, 52,23 milyon € seviyesindeki toplam kadro değeriyle dikkat çekerken, Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi gibi yüksek piyasa değerli oyuncularıyla da öne çıkmaktadır. Taraftarlar ve futbol meraklıları için, hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında takip edilmeye değer bir kulüp profili sunar.