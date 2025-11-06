Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Viktoria Plzeň Hangi Ülkenin Takımı? Güncel Piyasa Değeri ve En Değerli Oyuncular

Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Viktoria Plzen hakkında tüm günce bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 06.11.2025 16:05
  • Giriş: 06.11.2025 16:05
  • Güncelleme: 06.11.2025 16:05
Kaynak: Haber Merkezi
Viktoria Plzeň Hangi Ülkenin Takımı? Güncel Piyasa Değeri ve En Değerli Oyuncular
Foto: Depophotos

Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinde yer alan bir futbol kulübüdür. Kulübün total kadro piyasa değeri 52,23 milyon € olarak verilmektedir. Bu yazıda, “Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?”, “Güncel piyasa değeri ne?” ve “En değerli oyuncular kimler?” gibi en çok aranan soruların cevaplarını, kulüp bilgileri ve oyuncu verileriyle birlikte bulacaksınız.

KULÜP HAKKINDA KISA BİLGİLER

  • Ülke/Şehir: Çekya – Pilsen
  • Tam Ad: Football Club Viktoria Plzeň a.s.
  • Takma Ad: Viktorka
  • Kuruluş: 11 Haziran 1911
  • Stadyum: Doosan Arena (Kapasite: 11.722)
  • Başkan: Adolf Šádek
  • Teknik Direktör: Martin Hyský
  • Lig: 1. liga
  • 2024/25 Derecesi: 2.
  • Resmî Site: fcviktoria.cz

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Kulübün toplam kadro değeri: 52,23 milyon €

FC VİKTORİA PLZEŇ’İN EN DEĞERLİ 5 OYUNCUSU

Aşağıdaki tablo, paylaşılan kadro verilerine göre en yüksek güncel piyasa değerine sahip ilk 5 oyuncuyu göstermektedir.

SıraOyuncuMevkiUyrukDoğum Tarihi / YaşGüncel Piyasa Değeri
1Sampson DwehStoperLiberya10 Eki 2001 (24)6,50 mil. €
2Rafiu DurosinmiSantraforNijerya1 Oca 2003 (22)6,50 mil. €
3Lukáš ČervMerkez Orta SahaÇekya10 Nis 2001 (24)5,50 mil. €
4Svetozar MarkovićStoperSırbistan23 Mar 2000 (25)4,00 mil. €
5Prince Kwabena AduSantraforGana23 Eyl 2003 (22)3,00 mil. €

ÖNE ÇIKAN DİĞER KADRO BİLGİLERİ

  • Kadro Genişliği: 26
  • Yaş Ortalaması: 25.6
  • Lejyoner Oranı: %42,3 (11 oyuncu)
  • Güncel A Milli Oyuncular: 9

FC Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?

FC Viktoria Plzeň, Çekya’nın Pilsen (Plzeň) şehrinin takımıdır.

FC Viktoria Plzeň’in güncel piyasa değeri nedir?

Paylaşılan verilere göre kulübün toplam piyasa değeri 52,23 milyon €’dur.

En değerli oyuncular kimler?

En yüksek piyasa değerine sahip ilk isimler arasında Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi (6,50 mil. €), Lukáš Červ (5,50 mil. €), Svetozar Marković (4,00 mil. €) ve Prince Kwabena Adu (3,00 mil. €) yer alır.

Viktoria Plzeň’in stadyumu ve kapasitesi nedir?

İç saha maçları Doosan Arena’da oynanır; kapasite 11.722’dir.

Kulübün kısa geçmişi ve önemli başarıları neler?

1911’de kurulan kulüp, Çekya 1. liga’da birden çok kez şampiyonluk yaşamıştır; ulusal kupalarda zaferleri ve Avrupa kupalarında dikkat çeken performans dönemleri olmuştur.

FC Viktoria Plzeň, Çek futbolunun köklü ve rekabetçi kulüplerinden biridir. Çekya’da yer alan kulüp, 52,23 milyon € seviyesindeki toplam kadro değeriyle dikkat çekerken, Sampson Dweh ve Rafiu Durosinmi gibi yüksek piyasa değerli oyuncularıyla da öne çıkmaktadır. Taraftarlar ve futbol meraklıları için, hem yerel ligde hem de Avrupa arenasında takip edilmeye değer bir kulüp profili sunar.

BirGün'e Abone Ol