Vildan Atasever ile Mehmet Erdem’in mutlu günü
Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem’in çocukları dünyaya geldi.
Şarkıcı Mehmet Erdem ile evli olan oyuncu Vildan Atasever, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
İlk kez ebeveyn olan Atasever-Erdem çifti, çocuklarına Ali Kemal adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
47 yaşındaki Mehmet Erdem ve 44 yaşındaki Vildan Atasever, yaklaşık 4,5 yıl önce, 9 Eylül 2021 tarihinde evlenmişti.
Çift, evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.
Kısa süre önce basına Mehmet Erdem’in babasını kaybettiği yansımıştı. Sanatçının babası Sücaattin Erdem, 9 Aralık 2025 günü hayata gözlerini yummuştu.