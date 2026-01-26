Giriş / Abone Ol
Oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem’in çocukları dünyaya geldi.

Kültür Sanat
  • 26.01.2026 15:27
  • Giriş: 26.01.2026 15:27
  • Güncelleme: 26.01.2026 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem’in mutlu günü

Şarkıcı Mehmet Erdem ile evli olan oyuncu Vildan Atasever, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

İlk kez ebeveyn olan Atasever-Erdem çifti, çocuklarına Ali Kemal adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

47 yaşındaki Mehmet Erdem ve 44 yaşındaki Vildan Atasever, yaklaşık 4,5 yıl önce, 9 Eylül 2021 tarihinde evlenmişti.

Çift, evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Kısa süre önce basına Mehmet Erdem’in babasını kaybettiği yansımıştı. Sanatçının babası Sücaattin Erdem, 9 Aralık 2025 günü hayata gözlerini yummuştu.

