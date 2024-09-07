Villa turizminde dolandırıcılar iş başında: Nelere dikkat edilmeli?

Özellikle ağustos ayında villa turizmine yönelik rezervasyon talebinin zirve yapması ile dolandırıcılık olayları da arttı. Sosyal medyada TÜRSAB belgeli şirketlerin hesaplarının kopyasıyla kiralama yapılarak, vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

Bu yıl birçok sorunun yaşandığı turizm sektöründe, villa turizmi de bunlardan olumsuz etkilendi. Antalya'nın Kaş, Kalkan ve Muğla'nın Fethiye bölgelerinde yoğun olan villa turizmi sektöründe, dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıktı. Özellikle sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden başkalarına ait villaların fotoğrafları ve başka seyahat acentelerine ait Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) belgeleri kullanılarak, dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Ağustos ayından itibaren özellikle rezervasyon taleplerinde ciddi artış yaşanan villa turizmcileri, eylül ayı ilk haftası için çok fazla talep oluştuğunu belirterek, tüketicileri dolandırıcılara karşı uyardı.

"ZOR VE HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR SEZON OLDU"

Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, geçen yıllara göre bu yılın mayıs ayından 15 Haziran'a kadar villalarda doluluk oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı ile birlikte talepler yükselişe geçildi. Özellikle temmuz ortaları gibi villa kiralamaya ilgi arttı. Şu an yüzümüz gülüyor. Gelen rezervasyonlara göre 3 ay önceki sıkıntıları unuttuk diyebiliriz. Ama geceleme sayısında düşüş var. Bu da bütçeyle kaynaklı. 7 gece konaklayanlar 5 geceye, 5 gece konaklayanlar 3 geceye düşürdü. Zor ve hiç alışık olmadığımız bir sezon oldu bizim için" dedi.

"AĞUSTOS İTİBARIYLA DOLANDIRICILAR TÜREDİ"

Bu yılın en önemli sorunlarından birinin dolandırıcılar olduğunu belirten TÜRVİB Başkanı Okurgan, şöyle konuştu:

"Ağustos itibarıyla dolandırıcılar türedi. Farklı Instagram hesapları kullanan çok sayıda dolandırıcı var. Örneğin Antalya ve Bursa'da ikisini tespit ettik. Başka seyahat acentelerine ait belgeleri kullanarak, kendilerine aitmiş gibi misafiri kandırıyorlar. Misafir de inanıp, kiralama yapıyor. Misafirlerimizi bu tür sosyal medya hesapları üzerinden kiralama yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Gösterilen belgelerin de mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB'ın web sitelerindeki sorgulama bölümünden takibi yapılmalı. Banka hesabıyla şirket hesabı tutmuyorsa kesinlikle uzak dursunlar. Bu en kolay tespit yöntemlerinden biri. Misafirlerimizin dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesini istemiyoruz. Tespit ettiğimiz dolandırıcılarla ilgili de suç duyurusunda bulunuluyor. Fiyatlarımız ise örneğin Kalkan'da deniz manzaralı 2+1 villalar geceleme 4 bin 500 TL'den, 8 kişilikler 6-7 bin TL'den başlıyor."