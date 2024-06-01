Villada korkutan yangın söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde villada çıkan yangın itfai ekiplerince söndürüldü.

Olay, Esentepe Mahallesi Hazar Caddesinde bulunan Sarıçiçek Villalarında meydana geldi. Tansel M.’ya ait villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını bitişikte bulunan ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın oturduğu konuta sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle villanın giriş katı kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.