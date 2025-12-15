Vin Diesel’dan Cristiano Ronaldo sinyali: Hızlı ve Öfkeli'de rol alabilir

Hızlı ve Öfkeli (Fast&Furious) serisinin yıldız isimlerinden ve yapımcılarından Vin Diesel, futbol dünyasının en çok konuşulan figürlerinden Cristiano Ronaldo’nun seriye dahil olabileceğine dair dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Diesel, Instagram hesabından Ronaldo ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak Portekizli yıldız için filmde özel bir rol hazırlandığını ifade etti.

"ONUN İÇİN BİR ROL YAZDIK"

Diesel, paylaşımında “Herkes ‘Fast evreninde yer alacak mı?’ diye soruyordu. Şunu söyleyebilirim ki, o gerçek bir isim. Onun için bir rol yazdık” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Ronaldo’nun serinin yeni halkasında yer alabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak yıldız futbolcunun 11. filmde kamera karşısına geçip geçmeyeceği şu aşamada resmiyet kazanmış değil.

Öte yandan serinin geleceğine dair takvim de netleşmeye başladı. Vin Diesel, haziran ayında düzenlenen Fuel Fest etkinliğinde yaptığı açıklamada, Hızlı ve Öfkeli serisinin final filminin Nisan 2027’de vizyona gireceğini duyurdu. Diesel, Universal Studios ile bu tarih üzerinde üç temel şartla uzlaşıldığını aktardı.

Bu şartlar arasında hikâyenin yeniden Los Angeles’ta geçmesi, otomobil kültürü ve sokak yarışlarına dönüş yapılması ile Dominic Toretto ve Brian O’Conner karakterlerinin aynı hikâyede yeniden buluşturulması yer alıyor.

Diesel ayrıca, 2013 yılında hayatını kaybeden Paul Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner karakterinin final filminde yeniden görülebileceğini de dile getirdi.

Paul Walker’ın ölümünün ardından çekimleri yarım kalan Hızlı ve Öfkeli 7, CGI ve görsel efektlerin yanı sıra oyuncunun kardeşleri Cody ve Caleb Walker’ın desteğiyle tamamlanmıştı.