Vincent Aboubakar Hatayspor’da

Hatayspor, Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık” denildi.

Hatayspor, sosyal medya hesabından Aboubakar için video paylaştı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde ise "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

Beşiktaş kulübü ile arasındaki ilişki uzun zamandır tartışılan Kamerunlu santrfor, bu sezon hiç süre alamadı.

Aboubakar geçen sezon ligde çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Beşiktaş formasıyla 4 sezon geçiren ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar, sahaya çıktığı 117 resmi maçta 60 gol ve 14 asist üretti.