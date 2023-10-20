Vincent Aboubakar'ın "dalya" heyecanı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşayacak.

Siyah-beyazlı takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor, yarın Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbide forma giymesi halinde "dalya" diyecek.

Aboubakar, Beşiktaş formasını ilk kez 2016-2017 sezonunda giydi. Kamerunlu golcü, söz konusu sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol kaydetti.

"Kara Kartal" ile 31 yaşındaki futbolcunun yolları, 2020-2021'de ikinci kez kesişti. Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekipteki ikinci sezonunda forma giydiği 29 müsabakada 16 kez fileleri havalandırdı.

Kamerunlu oyuncu, 1,5 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş ile üçüncü kez sözleşme imzaladı. Aboubakar, geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 13 gole imza attı. Bu sezona da iyi başlayan 31 yaşındaki santrfor, 16 mücadelede 11 kez ağları sarstı.