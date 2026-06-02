Vincent Poirier'in aşil tendonu koptu: 8-9 ay oynayamayacak

Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Vincent Poirier'in aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Tecrübeli pivot 8-9 ay forma giyemeyecek.

Spor
  • 02.06.2026 14:56
  • Güncelleme: 02.06.2026 15:05
Kaynak: Spor Servisi
AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

"8-9 AY OYNAYAMAYACAK"

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Fenerbahçe karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır.

Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."

