Vincent Poirier'in aşil tendonu koptu: 8-9 ay oynayamayacak
Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Vincent Poirier'in aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Tecrübeli pivot 8-9 ay forma giyemeyecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.
"8-9 AY OYNAYAMAYACAK"
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün oynadığımız Fenerbahçe karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır.
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."