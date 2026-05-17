Vincenzo Montella'dan Arda Güler için övgü dolu sözler

Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, “Biz bir hayalin peşinden gidiyoruz.” dedi.

Dünya Kupası resmi magazin dergisine konuşan İtalyan teknik adam, Türkiye’nin 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmasının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.

"ZİRVEDEYMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

Montella, “Dünyanın zirvesindeymişim gibi hissettim. Futbolda bundan daha büyük bir ödül almak zor. Türk halkı bana çok şey verdi. Ben de bunu oyuncularıma aktarmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki çalıştırıcı, genç yıldız Kenan Yıldız hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

Kenan Yıldız’ın oyun tarzı konusunda Alessandro Del Piero ile bazı benzerlikler taşıdığını belirten Montella, “Kenan da Del Piero gibi çok güzel goller atabiliyor. Ancak oyun tarzları oldukça farklı. En büyük artısı doğal yeteneği ile doğru zihniyeti birleştirmesi.” dedi.

İKİNCİ FORVET OLABİLİR

Montella ayrıca genç futbolcunun çok yönlü bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, “Sağ kanatta, 10 numarada ya da ikinci forvet olarak oynayabilir. Ceza sahasına daha fazla girdiğinde çok daha fazla gol atacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, Arda Güler için yaptığı benzetmeyle de dikkat çekti.

Montella’nın genç yıldız için Diego Maradona benzetmesi yaptığı aktarıldı.