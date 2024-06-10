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Vincenzo Montella'dan Yasin Özcan kararı

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Yasin Özcan, Polonya maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil edildi.

Spor
  • 10.06.2024 10:47
  • Giriş: 10.06.2024 10:47
  • Güncelleme: 10.06.2024 10:53
Kaynak: AA
Vincenzo Montella'dan Yasin Özcan kararı
Fotoğraf: AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bu akşam Polonya'yla yapılacak hazırlık maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, bu sabah Varşova'daki A Milli Takım kampına dahil olduğu belirtildi.

Varşova'da kamp yapan A ve Ümit milli takımlarının daha önceden belirlenen program çerçevesinde yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecekleri kaydedildi.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayan 18 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forması giyiyor.

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