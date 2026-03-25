Vincenzo Montella: "Dünya Kupası hasretini bitirmek istiyoruz"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın Romanya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, Romanya Milli Takımı'nın çok güçlü bir ekip olduğunu ve Mircea Lucescu'nun tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük.

"KOMPLE BİR MAÇ OYNAMALIYIZ"

Bizim için, ülkemiz için çok çok önemli bir maç. Dünya Kupası'na gitmeyeli uzun yıllar oldu, bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Komple bir maç oynamalıyız.

Her ana, her reaksiyona hazır olmalıyız. Kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Bu tek maç olduğu için final tadında olacak. Zor anlar yaşadığımızda, birliktelik göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Dünya Kupası'na katılmaktan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız."

"BU SORUYU BEKLEMİYORDUM..."

İtalyan teknik adam kendisine yöneltilen "Romanya'ya kaybederseniz, görevi bırakacak mısınız" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Futbolda her şey olabilir ama ben bunu geçmişte de dile getirdim. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum.

Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi de biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli."