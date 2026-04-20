Vincenzo Montella: “Dünya Kupası’na katılım tesadüf değil”

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

İtalyan Sky Sport kanalına açıklamalarda bulunan Montella, milli takımda belirli bir oyun düzeni oluşturduklarını belirterek, “Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Oyunculara çok fazla şey öğretmekten ziyade, hepsini aynı hedef doğrultusunda birleştirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

"GELİŞİM SAĞLADIK"

Milli takımda zamanın sınırlı olduğuna dikkat çeken Montella, oyuncuların kulüp alışkanlıklarına yakın bir yapı kurmanın önemine değindi. Deneyimli teknik adam, “Bu ekip Dünya Kupası’na tesadüfen gitmedi. Sadece teknik kaliteyle açıklanamaz, bir bütün olarak gelişim söz konusu” dedi.

Kadronun önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Montella, yıldız oyuncunun hem Inter hem de milli takım için kritik rol üstlendiğini söyledi. Montella, “Oyunun temposunu ayarlayan bir oyuncu. Onun yokluğu takımda hissediliyor” diye konuştu.

Genç oyuncu Kenan Yıldız’ın gelişimine de değinen Montella, milli futbolcunun mental gücüne vurgu yaptı. “Kendini sürekli geliştirmek isteyen bir oyuncu. Sahada daha fazla sorumluluk almak istiyor. Bu özellikleriyle gelişimini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

"ADANA DEMİR DÖNÜM NOKTASI"

Montella, Kenan Yıldız’ı daha çok geniş alanda değerlendirmeyi tercih ettiğini belirterek, oyuncunun özellikle sol kanatta etkili olduğunu ve bire birlerde fark yaratabildiğini dile getirdi.

Öte yandan İtalyan teknik adam, kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. Luciano Spalletti için “futbolda yenilikçi bir isim” değerlendirmesini yapan Montella, 2019-2021 yılları arasında teknik direktörlüğü bırakmayı dahi düşündüğünü açıkladı.

Türkiye’ye geliş sürecini de anlatan Montella, Adana Demirspor’dan aldığı teklifin kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu oyuna yeniden tutunmamı sağladı” ifadelerini kullandı.