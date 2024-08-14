Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Lille maçını takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını tribünden takip etti.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransa temsilcisi Lille’i konuk etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zorlu müsabakayı izleyenler arasındaydı.
Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek maça 11’de başladı.