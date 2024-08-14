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Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Lille maçını takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını tribünden takip etti.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 13:32
  • Giriş: 14.08.2024 13:32
  • Güncelleme: 14.08.2024 13:32
Kaynak: İHA
Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Lille maçını takip etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransa temsilcisi Lille’i konuk etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zorlu müsabakayı izleyenler arasındaydı.

Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek maça 11’de başladı.

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