Vincenzo Montella: "Hazırlık maçı diye bir şey yok"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası hazırlıklarının yoğun ve verimli geçtiğini belirten Montella, sakat oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"RİSK ALMAK İSTEMİYORUZ"

Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam şunları söyledi:

"Kerem ile ilgili kısa süreli bir endişe yaşadık ancak şu an durumu iyi. Antrenmanlara başlayabilecek seviyede. Yine de hiçbir oyuncu için risk almak istemiyoruz.

Mustafa Eskihellaç'ın da ufak bir sakatlığı var, onu yakından takip ediyoruz. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın fiziksel durumlarından ise oldukça memnunum. Ferdi Kadıoğlu'nun da küçük sorunları var ancak genel olarak takımın motivasyonu yüksek."

RAKİP SEÇİMİNİN NEDENİ

Montella, hazırlık maçlarının Dünya Kupası planlamasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın oyun yapısı nedeniyle tercih edildiğini belirten İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası çok farklı futbol kültürlerinin buluştuğu büyük bir organizasyon. Kuzey Makedonya'yı, Avustralya'ya benzer özellikler taşıdığı için seçtik. Venezuela'yı ise Güney Amerika futboluna karşı hazırlık yapmak amacıyla tercih ettik. Uzun yıllardır bir Güney Amerika ekibiyle karşılaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMENİN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ"

Göreve geldiği döneme göre takımın önemli bir gelişim gösterdiğini söyleyen Montella, Dünya Kupası'nın tüm futbolcular için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Montella, "İki buçuk yıl önce çok genç bir gruptuk. Zaman içinde hem oyuncularımız hem de takımımız gelişti. Dünya Kupası'na ülkemizi temsil edeceğimiz bilinciyle hazırlanıyoruz. Bu organizasyon birçok futbolcunun çocukluk hayali. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Dünya Kupası hedefleriyle ilgili soruya da yanıt veren Montella, büyük hayaller kurduğunu ancak adım adım ilerlemeyi tercih ettiğini söyledi.

"Ben her zaman büyük hedefler koyan biriyim. Ancak önce gruptan çıkmayı hedeflemeliyiz. Sonrasına daha sonra bakacağız. Dengeli bir gruptayız. Dünya Kupası'nda dünyanın en iyi takımları mücadele edecek. Biz de hedeflerimize ulaşmak için her adımı doğru şekilde atmaya çalışacağız." dedi.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Hazırlık karşılaşmalarını farklı değerlendirmediğini vurgulayan Montella, sonuçların da önem taşıdığını belirtti.

İtalyan teknik adam, "Hazırlık maçı diye bir ayrım yapmıyorum. Bizim için her maç önemli. Kuzey Makedonya karşısında farklı oyunculara süre verebiliriz ancak sahadaki oyun anlayışımız değişmeyecek. Önemli olan sistemimizi ve oyun metodumuzu sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.