Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzalandı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve İtalyan teknik direktör Montella katıldı.

Burada açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, Montella ile önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Montella'nın Türkiye'yi benimsediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Hocamız bizden önce de Milli Takım'ın başındaydı. Biz geldikten sonra da aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz, bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. ABD maçında kızı arkadaşlarıyla okuduğu okulda maçı izlemiş, arkadaşlarına Türkiye forması giydirmiş. Maçtan sonraki sevinci bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibiydi. Aynı şekilde sevindiler. Bu gösteriyor ki Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz. Bu genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Çok güzel bir kolej havası yakalanmış çocuklarla, aile ortamı kurmuş. Onlar da çok seviyor hocayı. Sevginin olduğu yerde başarı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MONTELLA: "BÜYÜK HAYALLERE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

Teknik direktör Vincenzo Montella ise, tüm konsantrasyonlarının Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti.

Her seferinde en iyisini yapmayı amaçladıklarını aktaran Montella, şöyle konuştu:

"2 seneden az bir süredir buradayız ve bu sürede benim bildiğim kadarıyla 689 maçı statlardan izledik. Ekibimle bu çalışmaları yürütmek bir çok ilke imza atmamızı sağladı, bu fırsatları bize sundular. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada gruptan lider olarak çıktık ilk defa. 72 sene sonra Almanya'ya karşı kendi topraklarında kazandık. Herkesin sarf ettiği çabayla bunları başarabildik. Kafamız tamamen Dünya Kupası Elemelerinde. En zorlu gruplardan birindeyiz. Her seferinde en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. İspanya çok güçlü bir takım. Gürcistan, Portekiz'i yendi. Bulgaristan keza o şekilde sürekli en iyisini hedefliyor. Tüm konsantrasyonumuz elemelerde. En iyi performansı vererek istediğimiz büyük hayallere ulaşmayı amaçlıyoruz."

Anlaşmadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Montella, "Çok duygulandım. Böyle bir anlaşma sağladığımız için mutlu ve gururluyum. 21 eylülde bu göreve geldiğim günden beri özel bir tarihte başladığımı düşündüm. Vefat eden babamın doğum günüydü. O yüzden her seferinde çok anlamlı bir günde göreve geldiğimi düşündüm. Teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim başkan ve yönetim kuruluna özellikle" ifadelerini kullandı.

Başkan Hacıosmanoğlu ile karakterlerinin çok benzediğini dile getiren Montella, şöyle devam etti:

"Çok fazla göz önünde değil de perde arkasında çok çalışarak icraat konusunda benim gibi çok fazla hem fikir olduğumuzu gördüm. Bunu mutlu bir şekilde söyleyebilirim ki bir dostluğumuz var. Bir arkadaşım olarak görüyorum kendisini. Size inanan pozitif insanlar olunca, her şeyin daha kolay olduğunu gördüm. Özellikle topçulara teşekkür etmek isterim aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Yürekleriyle sahada mücadele verdiler ve bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Bunu hep birlikte başardık. Geldiğimiz günden bu yana bir çok ilke imza attık. Hep beraber bu yolda giderken doğru değerlere sahip insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."

Teknik ekibine teşekkür eden Montella, "Herkes özverili çalıştı bu zaman kadar. Kulüpte çalıştığım günlerde de kulübün bünyesindeki insanlarla çalışmayı sevmişimdir. Geldiğimde de böyle karışık bir ekiple çalışmayı çok istiyordum. Selçuk (Şahin) hocaya da teşekkür ederim, bize fazlasıyla katkıda bulundu. Kendisi için en iyisini diliyorum. Selçuk hocanın boşluğunu farklı bir isimle dolduracağız tabi ama onların kendi önerdiği isimler olsa da bana seçim yapma hakkını verdikleri için yönetimimize teşekkür ederim. En iyisini yapmak için her zamanki gibi elimden geleni yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara destekleri için minnettar olduğunu aktaran Montella, Dünya Kupası'na kadar yapıcı eleştirilerde bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

GÜLER VE ÇALHANOĞLU YANITI

Bu projede Milli Takım hocası olarak devam etmenin en büyük hayali olduğunu belirten Montella, Türkiye'ye geldiği günden beri duygularını daha rahat yaşadığını ve bunun arkasında bir strateji bulunmadığını ifade etti.

Arda Güler'in Real Madrid'de her pozisyonda performans verebileceğini vurgulayan Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarına ilişkin oyuncularının mutlu olmasının önemine değindi.

Montella sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk vatandaşlığını tabi çok isterim ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Yanımda olduğum da Türkçe konuşurken dikkatli olun çünkü anlamaya başladım. Birkaç teklif oldu ama bu benim için çok önemli değildi. Doğru çalışma yürüttüğünüz bir yerde başka teklifler olsa da sizi çok fazla etkilemez hatta düşündürmez bile. Ben mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum. Geçmişte bu konuda hatam vardı birkaç tane. Gelişimin ve mutluluğun olduğu yerlerde olmayı tercih ediyorum. Yardımcı antrenör konusunda birkaç profili değerlendiriyoruz. Burada dürüstlük ve aile ortamına katkıda bulunması gereken biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an değerlendirmedeyiz."