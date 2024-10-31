Vincenzo Montella: İlk hedefimiz A Ligi’ne yükselmek

A MİLLİ Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlk hedefimiz A Ligi’ne yükselmek. A Ligi’nde uzun süre kalabilmek. En kısa sürede de Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz. Avrupa kıtasından az ülke alıyorlar. O yüzden Dünya Kupası’na katılmak daha zor. Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak ve orada başarı elde edebilmek. Bunu yapabilmek için çok çalışmamız gerekiyor ve şimdiki zaman çok önemli bizim için” dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 16 Kasım'da Galler, 19 Kasım'da ise Karadağ ile oynayacakları maç öncesinde Tivibu Spor’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi temsil ederken belirli bir takım ruhunu yansıttıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Montella, “Güzel bir süreç yaşadık şu ana kadar. İlkleri beraberinde getiren bir süreç oldu ve tabii ki de bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü futbolcularımıza ilklere imza attığımız için inanılmaz mutluyuz ama sadece ilkler değil. Bu ilkleri temel olarak kullanmamız gerekiyor. Özellikle de şunun mutluluğunu yaşıyorum. Biz bu ülkeyi temsil ederken belirli bir takım ruhunu yansıtıyoruz sahada. Milletimizi temsil ederken beğeni toplamamız artı bir mutluluk katıyor bizlere. Ama daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz” diye konuştu.

‘SON BİR SENELİK PERİYOTTA FIFA SIRALAMASINDA 16 BASAMAK YÜKSELDİK’

FIFA sıralamasında 16 basamak yükseldiklerini ve devamını da getirmek için çok çalıştıklarına vurgu yapan Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

“Baktığınızda bunların hepsi çok önemli başarılar. Bunları nasıl yaptınız diye sorarsanız tabii ki de tek başıma yapmadım. Futbolcularımızın sayesinde de bunları başardık ve futbolcularımızın etrafında olan bütün görevlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber hep birlikte çalışarak bunu başardık. Bütün bu başarılar bize mutluluk veriyor ama burada durmak istemiyoruz. Burada daha fazlasını yapabileceğimizi de biliyoruz ve ilerisi için de çalışmaya devam ediyoruz. Son bir senelik periyotta FIFA sıralamasında 16 basamak yükseldik. Burada durmak istemiyoruz dediğim gibi. Devamını getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

‘TARAFTARLARIMIZIN SEVGİSİNİ VE TUTKUSUNU TÜRK RUHUYLA HİSSEDEBİLİYORUZ’

Taraftar desteğinin önemine değinen Montella, “Sahaya çıktığımızda taraftarlarımızın sevgisini ve tutkusunu Türk ruhuyla hissedebiliyoruz. Bu çok önemli bir detay bizler için ve gurur veriyor. Böyle bir birliktelik yaşadığımız için. Bunu daha iyi kılabilmek adına son adım belki de İstanbul'u birleştirmek olacak. Çünkü burada çok fazla biliyorsunuz farklı takım taraftarları var. Onların hepsini birleştirebilirsek o zaman bir adım daha ileriye atmış oluruz ve çok daha güçlü oluruz hep beraber” yorumlarında bulundu.

‘MİLLİ TAKIM HOCALIĞINDA HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİNİZ’

İzlanda maçının ardından medyada yapılan eleştiriler hakkında da yorumlarda bulunan Vincenzo Montella, “Milli Takım hocasıysanız eleştirilere açık olmanız gerekiyor. Ama hiçbir şekilde etkilenmemeniz gerekiyor. Milli takım hocalığında herkesi memnun edemezsiniz. Zaten memnun etseniz hocaya ihtiyaç olmaz. O yüzden etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir” diye konuştu.

‘CEZA SAHASI İÇİNDE ICARDI BELKİ DE DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİR TANESİ’

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında yorumlarda bulunan Montella, “Ceza sahası içinde Icardi belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi onu diyebilirim” ifadelerinde bulundu.

‘HOLLANDA KARŞILAŞMASI İÇİMİZDE BİR UKDE OLARAK KALACAK’

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) daha fazlasını hak ettiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, Çok güzel anlar yaşadığımız bir EURO 2024 yaşadık. Hatta beraber de üzüldüğümüz anlar oldu. Halen Hollanda mağlubiyetini atamıyorum çünkü özellikle ikinci goldeki düşüncelerimiz değişmiyor. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performans, birliktelik, bayrağımıza bağlılık olsun, taraftarlarımızla bir bütün olmuşuz. Daha fazlasını hak ediyorduk. Hayal de kuruyorduk açıkçası çünkü bir adım daha ileriye gidip büyük bir tarihte yazabilirdik ama dediğim gibi o ikinci gol biraz böyle derin bir şekilde üzdü hepimizi. Hollanda karşılaşması içimizde bir ukde olarak kalacak çünkü ben Euro 2000’i hatırlıyorum. İtalya’yla 1-0 öndeyiz, 90’ıncı dakikada 2-1 kaybediyoruz maçı. Bu da onlardan bir tanesi, Hollanda maçı da içimizde kalacak maalesef” dedi.

’GENÇ VE YETENEKLİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ’

A Milli Takım’da gelişime açık bir ekiple bir arada olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Karşılaştırmaları yapmak çok normal. Çünkü 2002’den itibaren çok büyük bir boşluk yaşadık. Genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oldukları için potansiyellerinin nereye uzanabileceğini bilmiyoruz. Çok fazla gelişebiliriz hep beraber. Çok daha iyi işler yapabiliriz” yorumlarında bulundu.

‘TÜRK YÜREĞİNİN ARKASINDA CESARET VARDIR, AZİM VARDIR, BAŞARIYA İSTEK VARDIR’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk yüreğinin arkasında cesaret vardır, azim vardır, başarıya istek vardır ve mücadele ruhu vardır. Oyuncularımız bunun hepsini barındırıyor. O yüzden bunu hissetmek ve hissettirebilmek gerçekten beni gururlandırıyor. Onları sadece ben değil teknik ekibim de takip ediyor. Maçları yerinde izleyince göremediğiniz birçok detayı görebiliyorsunuz. Özellikle hocalarının futbolcularımızdan ne istediğini ve onların nasıl alışkanlıklara sahip olduğunu bilmek, strateji belirlememize yardımcı oluyor. Bir metot uygulayıp onları hızlı bir şekilde milli takıma monte edebiliyoruz. Sadece aramızda olanları değil, aramızda olabilecekleri de takip ediyoruz. İlk defa milli takımın başındayım ve bu kadar yoğun tempoda geçeceğini kestirememiştim. Dediğim gibi sorumluluk sahibi olduğunuzda bu şekilde çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir ülkeyi temsil ediyoruz.”

‘KEREM’İN YAKALADIĞI SEVİYEDEN DOLAYI GERÇEKTEN MUTLUYUM’

Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun performansından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Montella, “Yakaladığı seviyeden dolayı gerçekten mutluyum. Çünkü geçen sezon çok böyle tabiri caizse kafası rahat oynayan bir dönem geçiriyordu ve takım değiştirmek belki de bu toparlamasını da sağladı ve tekrardan öz güvenini ortaya koymasına sebep oldu. Çünkü baktığınızda biz ilk geldiğimizde de çok önemli işlere imza atmıştı milli takıma ve son dönemde de hepimiz biliyoruz. Çok güzel işlere imza atmaya da devam ediyor. O yüzden hani bu şekilde performans vermesi ve böyle de tabii ki de bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor” dedi.

Benfica’ya imza atamadan önce Kerem Aktürkoğlu ile konuştuğunu da dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, “Evet. Futbolcularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kendisine de Benfica'ya imza atmadan önceki gün izin vermiştik gitmesi için. Çünkü milli takım toplanması ve bir gün geç gelmesi gerekiyordu. Bu süreçlerde tabii ki de futbolcularımızla her seferinde konuşuyoruz ve iletişim halinde kendi fikirlerimizi de onlara da paylaşmak istiyoruz. Tavsiye demeyelim ama fikir alışverişi daha mantıklı olur” şeklinde konuştu.

‘SEMİH, GELECEKTEKİ MİLLİ TAKIMIMIZDA BİR DEĞER OLACAK’

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy hakkında da yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem futbolculuk hem hocalık döneminden bahsedeceğim. Futbolcuyken, ben hiçbir hocanın en iyi oyuncuları sahaya koymadığını görmedim. Hani bunu söylemem gerekiyor. Yani hocaları da çok fazla takip ettim, düşündükleri gibi bir durum yok. Bir hoca hiçbir zaman etkilenmez böyle şeylerden. Semih Kılıçsoy çok yetenekli bir futbolcu, belirli yeteneklere sahip. Teknik kapasitesi yüksek, belki çok hızlı olmasa da fiziksel olarak belirli özelliklere sahip bir futbolcu. Gelecek için umut veren bir futbolcu. Çok oynamasa da milli takıma çağırmaya devam ediyorum çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak. Belki şu an pozisyonunun da belirlenmesi lazım. Böyle genç futbolcuların gelişimi hiçbir zaman standart değildir. Belli bir çizgide gitmez. Baskılar altında nasıl tepki veriyor, oynamadığında nasıl reaksiyon veriyor, oynadığında neler yapıyor. Bu çizelgeyi takip etmek gerekiyor.”

‘GELİŞİMİ DEVAM EDEN BİR FUTBOLCU’

Semih Kılıçsoy’un gelişime açık bir oyuncu olduğunu vurgulayan Montella, “Gelişimi devam eden bir futbolcu olduğunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani hala gelişime çok açık. Modern futbola baktığınızda kanat oynayabilmek için hız çok önemlidir. Şu anda solda da oynayabiliyor. Forvet olarak oynattığınızda etrafınızdaki futbolcular da çok önemli. Tek başına kaldığında zorlanabilir mi? Ya da ikinci bir forvet olarak düşünürsek, topa sahip olmadığı bölümleri geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar tabii hep gelişim içerisinde ve devamını kendisi getirmesi gerekiyor” dedi.

‘JUVENTUS’UN 10 NUMARASINI GİYMEK BÜYÜK BİR SORUMLULUK’

İtalya Serie A ekibi Juventus’da forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız’ın da çok büyük bir yetenek olduğunu ifade eden Vincenzo Montella, zihniyet olarak da oturmuş bir futbolcu olduğunu söyledi. Montella, “Zihniyet olarak oturmuş bir futbolcu olduğunu söylemeliyim. Geçmişle yetinmeyen sürekli daha iyi isini yapabileceğine inanan bir futbolcu olduğunun çizmemiz gerekiyor. Juventus’un 10 numarasını giymek büyük bir sorumluluk. Dar alanda çok yetenekli bir futbolcu ama onun akabinde de uzun mesafeli pozisyonlarda da çok fazlasıyla yeteneği görüyorsunuz. Bunların ikisini görmek çok kolay değildir. Şunu da daha fazla geliştirebilir sadece güzel goller atması gerekmiyor. Ama çirkin golleri de atması gerekiyor. Kaleye saldırı anlarında rakip kaleye giderken ki pozisyonlarda sadece güzel gol değil. O tamamlayıcı böyle tesadüf gibi gözüken çirkin golleri de atmak çok fark yaratır. Onları da kafasına yazması gerekiyor ama gerçekten çok büyük bir yetenekten bahsediyoruz” dedi.

‘YUNUS’UN BÖYLE BİR PERFORMANS GÖSTERMESİ HEPİMİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR’

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün için de yorumlarda bulunan Montella, eylül ayında onu milli takıma çağırmamasının kendisi açısından fiziksel bir adım atmasına neden olduğunu ifade etti. Vincenzo Montella, “Çok büyük bir yetenekten daha bahsettiğimizi söylemeliyim. Az önce de söylediğim gibi o da genç futbolcuların arasında sayabileceğimiz oyunculardan. Genç futbolcularda gelişim standart olmuyor. Şunu eklemem lazım. Belki de eylül ayında onu milli takıma çağırmamam ekstra bir fiziksel adım atmasına neden oldu ve daha farklı yaklaşması gerektiğini anlamış olabilir. Böyle bir performans göstermesi de hepimizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

‘A LİGİ’NE YÜKSELİP ORADA BOY ÖLÇÜŞMEK İSTİYORUZ’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında bir istatistik olarak söylemiştim ben onu. Çünkü potansiyel olarak baktığınızda yarı finale yükseldiğinizde ilk üçte görürsünüz kendinizi. Biz de çeyrek finalde diğer takımlarla beraber ilk beşin içinde olarak görüyoruz kendimizi ve o an onu söylemek içimden geldi. Hedefimiz önümüzdeki 2 maç. Özellikle ilk maçımız. Çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum çünkü biz tekrardan A Ligi’ne yükselip orada boy ölçüşmek istiyoruz.”

‘EN KISA SÜREDE DÜNYA KUPASI’NA KATILMAK İSTİYORUZ’

İlk hedefinin A Ligi’ne yükselmek olduğunu söyleyen Montella, “Gelecekte her zaman hedefler var, olması gerekiyor. İnsanlar her zaman hayal kurar. Hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekiyor. Ama ilk hedefimiz A Ligi’ne yükselmek. A Ligi’nde uzun süre kalabilmek. En kısa sürede de Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz. Avrupa kıtasından az ülke alıyorlar. O yüzden Dünya Kupası’na katılmak daha zor. Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak ve orada başarı elde edebilmek. Bunu yapabilmek için çok çalışmamız gerekiyor ve şimdiki zaman çok önemli bizim için. Ama tabii ki de hayallerimizi de beslemek için de dediğim gibi çok fazlasıyla çalışmamız gerekiyor” yorumlarında bulundu.

‘ÇOK GÜZEL BİR İLİŞKİ OTURTTUĞUMUZA İNANIYORUM’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile benzer özelliklere sahip olduğunu dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, “Çok güzel bir ilişkimiz olduğunu söylemeliyim. Sadece Ceyhun beyle değil başkanımızla da. Başkanımızın karakterlerimizle alakalı bir benzerlik olduğunu gördüm. O da benim gibi konuşmadan daha çok icraata önem veriyor. Göstermeyelim ama çalışalım ondan sonra gösterelim, benim tarzıma uygun bir yapısı var. Çok güzel bir ilişki oturttuğumuza inanıyorum” dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası'na takımın katıldığı takdirde bütün oyunculara bir villa vereceğini söylemesi üzerine ise Montella, şu ifadelerde bulundu:

“Genel olarak farklı motivasyonlara bağlı olarak mücadele ediyoruz. Ama tabii ki de bu tarz böyle başarı yakalandığında güzel motivasyonları eklemek çok önemli. Başkanımız belki o an farkında değildi ama takımın etrafında çalışan insanlar da var yani herkese bir villa değil de yani böyle bir daire falan belki de ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok fazla önemli bir grubumuz da var.”