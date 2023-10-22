Vincenzo Montella, İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçında
Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçını izlemek için Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’na geldi.
İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde, A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla beraber takip etti.
Öte yandan, İstanbulspor’un başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Hakan Yakın’ın ağabeyi İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
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