Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Vincenzo Montella, İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçında

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 17:34
  • Giriş: 22.10.2023 17:34
  • Güncelleme: 22.10.2023 17:34
Kaynak: İHA
Vincenzo Montella, İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçını izlemek için Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’na geldi. 

İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde, A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla beraber takip etti. 

Öte yandan, İstanbulspor’un başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Hakan Yakın’ın ağabeyi İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 