Vincenzo Montella, Kasımpaşa -Galatasaray maçını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi.

Montella mücadeleyi Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile birlikte takip etti.

Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlık kapsamında 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta da Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.