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Vincenzo Montella, Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 17:23
  • Giriş: 14.01.2024 17:23
  • Güncelleme: 14.01.2024 17:23
Kaynak: AA
Vincenzo Montella, Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor maçını izlemek için geldiği Samsun'da Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Temsilcisi İbrahim Güven ile birlikte Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisi'ni gezdi.

Tesislerde inceme yapan Montella, Samsunspor Altyapı Direktörü Savaş Serdar'dan altyapı hakkında bilgi aldı.

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