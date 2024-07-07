Vincenzo Montella: "Takımımızla gurur duymamız gerekiyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hollanda maçının ardından çok iyi bir Avrupa Futbol Şampiyonası geçirdiklerini söyleyerek, "Takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Turnuvayı değerlendiren Montella, "Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Biz bir araya geldiği zaman Hollanda ile birlikte düşündüğümüzde, İspanya’yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız. Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de beni tebrik ettiler, bu şampiyonadaki performanstan dolayı. Çok genç oyuncularımız var. 4-5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası’ndaki en genç takımız. Takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Çünkü müthiş bir Türk ruhuyla çıktılar, oynadılar. Yenilmemize rağmen bu oyuncular gördükleri sevgiyi gerçekten hak ediyorlar. Hepsini alınlarından öpmek gerekir. Avrupa Şampiyonası’ndaki performanslarıyla mutlu ettiler, gurur duyduk. Bu şampiyona sonrasında benim düşüncem Türkiye’ye gelecekte farklı bir gözle bakılacak ve büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak" şeklinde konuştu.

Yeni hedeflerinin Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemeleri olduğunu aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Bir sonraki turnuva eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Yeni hedefler koyacağız önümüze. Uluslar Ligi’nde 1. Ligi’ne girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerini geçmek istiyoruz. Burada çalışmaktan keyif almadım. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak isterim" açıklamasında bulundu.