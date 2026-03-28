Vincenzo Montella’dan Orkun Kökçü kararı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynanacak kritik mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihinde değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Romanya karşısında alınan 1-0’lık galibiyete rağmen özellikle ilk 11 tercihleri tartışma yaratan Montella’nın, 31 Mart’ta deplasmanda oynanacak Kosova maçında farklı bir kadro sahaya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETE

Milliyet’in haberine göre İtalyan teknik adam, son dönemde formuyla öne çıkan Orkun Kökçü’yü bu kez ilk 11’de değerlendirmeyi planlıyor. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünün birlikte görev yapması bekleniyor.

Romanya maçında orta sahada oynayan Arda Güler’in ise Kosova karşısında sağ kanada kaydırılması gündemde. Bu değişiklikle birlikte Barış Alper Yılmaz’ın ileri uçta forma giymesi, Kerem Aktürkoğlu’nun ise yedek kulübesine geçmesi bekleniyor.

Savunma hattında ise sakatlığını atlatan Zeki Çelik’in yeniden ilk 11’e dönmesi öngörülürken, Merih Demiral’ın durumu belirsizliğini koruyor. Deneyimli stoperin karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Teknik ekibin, final niteliğindeki Kosova maçında hem fiziksel hem de taktiksel olarak daha dengeli bir yapı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.