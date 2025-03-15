Vinçin, tozlu yolun gölgesinde eğitim

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçti ancak öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunamadı. Birçok öğrenci hâlâ konteyner okullarda okurken bir yandan da tek binada birden fazla okul eğitim veriyor. Okullarında kalan öğrenciler ise bina çevresindeki enkazın ve yıkım çalışmalarının arasında ders görüyor. Sorunlar devam etse de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde her şeyin “normalleştiğini” savunarak sessiz kalıyor.

ÖĞRENCİLER RİSKTE

Bu sorunların yaşandığı kentlerden biri de Hatay. Antakya’daki Mustafa Gençay Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 10 adım ötesinde günlerdir yıkım çalışması yapılıyor. Yıkılan binanın çevresinde gerekli önlemler alınmazken kalkan tozdan da göz gözü görmüyor. Gürültüden ders işlenemiyor. Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, BirGün’e yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının ders saatinde yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Tıraş, “Öğrenciler hem eğitim hem sağlık açısından sorun yaşıyor. Hem gürültü oluyor hem toz kalkıyor. Eğitimi olumsuz etkiliyor. Yıkımın zamanı ve şekli doğru değil. Önümüzde tatil var, tatilde yıkılabilirdi. Kalkan toz öğrencileri hasta edebilir. Birçok mahallemiz şantiye alanı gibi ve birçok okul bu şantiyenin içinde kalıyor. Mesela Antakya’daki Haydar Mursaloğlu İlkokulu etrafından kamyonlar geçiyor. Bu da güvenlik açığını ortaya çıkarıyor. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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OKUL BİNALARI İNŞAATIN ORTASINDA

Veliler de öğrencilerin okula giderken şantiye içinden geçtiğini söyleyerek tepki gösterdi. Vinçlerin adeta okulların üzerinde döndüğünü kaydeden veliler, Antakya’daki şu okulların ve yurdun inşaat içinde bulunduğunu belirtti:

• Ali Sayar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

• Vali Teoman İlkokulu

• Antakya Lisesi

• Nihal Turgut Anlar Pansiyonu