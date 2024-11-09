‘Vinçler ölüm saçıyor’

Emek Servisi

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, DİSK Dev Yapı-İş Sendikası; Adana’da kule vinç operatörü Bülent Temli’nin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği Kuyumcular TOKİ şantiyesinde açıklama yaptı.

Temli, 6 Kasım’da çalıştığı esnada kule vincin devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Açıklamada, "Vinçler ölüm saçmaya devam ediyor. Vinç firmaları işleri hızlı ve ucuz şekilde yapmak amacıyla çalışmalar yapabilmektedir. Dolayısıyla tehlikeler artmaktadır" denildi. Meslek örgütleri, gerekli önlemlerin alınması konusunda sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.