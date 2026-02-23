Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunan Prestianni'ye ceza

Benfica’nın futbolcusu Gianluca Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildi. Bu karar doğrultusunda Prestianni, Portekiz ekibinin Real Madrid ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

UEFA, söz konusu ırkçılık söylemlerle soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, geçici men kararının bugün Benfica’ya resmen tebliğ edildiği belirtildi. Soruşturma, Real Madridli yıldız Vinicius Junior ile yaşandığı öne sürülen olay kapsamında yürütülüyor.

UEFA, disiplin süreci tamamlanana kadar Prestianni’nin müsabakalarda görev alamayacağını açıkladı. Benfica cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada İspanyol ekibin golünü atan Vinicius Junior'a yönelik Gianluca Prestianni ırkçı söylemde bulundu.

Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier, FIFA’nın ‘Irkçılığa Hayır’ protokolünü devreye soktu. Maça kısa bir ara verilirken yaşanan tartışmalarla birlikte saha karıştı.