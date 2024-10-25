Vinicius’a yapılan ırkçı saldırı sonrası 4 gözaltı

Spor Servisi

İspanya'da sosyal medya aracılığıyla Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını" açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor. Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.