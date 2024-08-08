VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,37 düşüşle 11.153,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 düşüşle 11.137,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 artışla 11.195,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 1 kayıpla 11.080,25 puana indi.

Küresel piyasalar ABD'de ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle karışık seyrederken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.