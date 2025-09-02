VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı.

DÜN DALGALI SEYİR İZLEMİŞTİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 13.099,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.110,00 puan olmuştu.

AÇILIŞTA HAFİF YÜKSELİŞ

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 13.120,00 seviyesinden işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA FED BEKLENTİLERİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puan direnç, 13.100 ve 13.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.