VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 yükselişle 10.065,25 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.065,25 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 10.024,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,4 artışla 10.066,50 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 puanın destek,10.250 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.