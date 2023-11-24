Viraja hızlı giren otomobil takla attı
Kaynak: İHA
Eskişehir’de hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı anlar, karşı şeritten gelen bir otomobilin yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi Koza Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak takla atan araç ters döndü.
Kaza anı, karşı şeritten gelen başka bir aracın yol kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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