Viraja sert girince otomobile çarptı, ortalık karıştı

Düzce’de 3 tekerlekli motosiklet viraja sert girince otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, motosikletin sahipleri olay yerinde ortalığı birbirine kattı.

Kaza Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1003. Sokak’tan 1018. sokağa girmek isteyen geri dönüşüm malzemeleri toplayan Ahmet A. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet, 1018. Sokak istikametinden 1003. Sokağa dönmek üzere bekleyen Ahmet İ. idaresindeki 81 ACA 886 plakalı Peugeot marka otomobile çarpıp devrildi. Kazada Ahmet A. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, motosikletin sahipleri olay yerine gelip, taşkınlık çıkarttı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede bulunanlar tarafından motosiklet devrilip, çekiciye alınması engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, toplama motosiklet çekici ile yediemine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.