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Virajı alamayan gübre yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Çankırı’da virajı alamayan gübre yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 20:20
  • Giriş: 17.02.2024 20:20
  • Güncelleme: 17.02.2024 20:20
Kaynak: İHA
Virajı alamayan gübre yüklü tır devrildi: 1 yaralı


Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu Korgun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 AAT 543 plakalı Mercedes marka gübre yüklü tır virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde yaralanan M.K. (26) sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan gübrelerin yola saçılması neticesinde Çift şeritli Çankırı-Kastamonu karayolunun tek şeridi ulaşıma kapandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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