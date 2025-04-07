Virajı alamayan kamyon dereye uçtu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde virajı alamayan kamyon, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra dere yatağına uçtu. Kazada 2 sürücü de sıkıştıkları araçlardan itfaiye yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Gölyaka yolu pompa istasyonu virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden Gölyaka yönüne giden Mehmet Ç. (66) idaresindeki 16 Y 1055 plakalı kamyon, virajı alamayınca karşı yönden gelen Ali Y. (45) yönetimindeki 16 VM 368 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yolun kenarındaki dere yatağına, hafif ticari araç ise yol kenarına savruldu. Kazada her iki sürücü de araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrasında araçlardan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.