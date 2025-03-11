Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 15:47
  • Giriş: 11.03.2025 15:47
  • Güncelleme: 11.03.2025 15:47
Kaynak: İHA
Virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde virajı alamayan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Çilboğaz Köyü’nde Beytullah B. (23), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Meydana gelen kazada yaralanan Beytullah B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol