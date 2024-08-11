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Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2024 09:51
  • Giriş: 11.08.2024 09:51
  • Güncelleme: 11.08.2024 09:51
Kaynak: İHA
Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi.

Esendere yönünden gelen İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu.

Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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