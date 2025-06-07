Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Tokat’ta Topçam Yaylası yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çamdere köyü Topçam Yaylası mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.A.Ö. (18) yönetimindeki 60 FE 045 plakalı otomobil, Topçam Yaylası’ndan Tokat şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu virajı alamayarak takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç sürücüsü K.A.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. (18) ve A.K. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.