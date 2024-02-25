Virajı alamayan otomobil takla atarak boş araziye uçtu: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde virajı alamayan otomobil, takla atarak boş araziye uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi Belek turizm merkezi yolunda akşam üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir Emirdar’ın (18) kullandığı 07 YEP 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla atıp boş araziye uçtu. Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Emirdar, yapılan ilk müdehalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Nadir Emirdar’ın ehliyetini yeni aldığı öğrenildi.