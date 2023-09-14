Virajı alamayan otomobil takla attı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada otomobil içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kkaza, Lice ilçesi kırsal Angül Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ters dönen araç içinde bulunan 6 yaralıyı çıkararak Lice Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.