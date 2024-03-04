Virajı alamayan otomobil tramvay yoluna girdi
Kaynak: İHA
Eskişehir’de virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yoluna girerek kataner direğine çarptı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Mustafa Özel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 SR 658 plakalı otomobil, tramvay yoluna girerek katener direğine çarptı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, kazadan dolayı tramvay seferleri aksadı.
Aracın tramvay yolundan çekilmesiyle tramvay seferleri de normale döndü.