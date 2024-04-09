Virajı alamayan sürücü bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sinop’ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bostancılı mevkiinde Adliye Ek Binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop kent merkezinden çıkan S.H. idaresindeki 57 AAD 873 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.