Virajı alamayan TIR devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, virajı alamayarak kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında Mehmet D., idaresindeki 16 CU D64 plakalı tır, virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet D., yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan devrilen tır olay yerine gelen bölge trafik polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı virajda daha önceden de çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.