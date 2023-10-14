Virajı alamayan TIR devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayolunda virajı alamayan TIR devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 25. kilometresinde bulunan Çat Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Yem yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Elektrik direklerine çarparak yavaşlayan TIR, karayolu kenarına yan yatarak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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