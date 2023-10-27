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Virajı alamayan TIR devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 13:13
  • Giriş: 27.10.2023 13:13
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:14
Kaynak: İHA
Virajı alamayan TIR devrildi: 2 yaralı

Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene Velimeşe mevkiinde bulunan Çorlu otoban çıkış bağlantısında meydana geldi.

Çorlu istikametine seyreden M.A. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, virajı geçerken devrildi.

Kaza sonrası TIR şoförü M.A. ve yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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