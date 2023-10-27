Virajı alamayan TIR devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene Velimeşe mevkiinde bulunan Çorlu otoban çıkış bağlantısında meydana geldi.
Çorlu istikametine seyreden M.A. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü TIR, virajı geçerken devrildi.
Kaza sonrası TIR şoförü M.A. ve yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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