Virajı geniş alınca aracıyla birlikte su kanalına uçtu

Antalya’da ara sokaktan çıkarak dönmek isteyen araç su dolu kanala uçtu. Araçta bulunan iki kişiden birisi son anda araçtan atlarken, sürücü ise vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Lavanta Sokak üzerinden geldiği sırada dönüş yapan araç, sokak üzerinde seyreden plakası alınamayan başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından su dolu kanala uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyonda yolcu olarak bulunan Yunus Emre Turhal, son anda otomobilden kendini attı. Araç sürücüsü İsa Özyalçın, otomobil suya batmadan önce vatandaşların da yardımıyla çıkmayı başardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.