Viranşehir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 995 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.