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Viranşehir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 16:48
  • Giriş: 14.10.2024 16:48
  • Güncelleme: 14.10.2024 16:48
Kaynak: İHA
Viranşehir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 995 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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