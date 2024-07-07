Virgil Van Dijk'tan Barış Alper Yılmaz sözleri

Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Virgil Van Dijk, EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Liverpool'da forma giyen Hollanda'nın tecrübeli stoperi Virgil Van Dijk, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'nde 2-1 kazandıkları Türkitye maçının ardından konuştu.



TRT'ye konuşan Van Dijk, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan övgüyle söz etti.

"ARDA GÜLER'İN ÇOK GÜZEL PASIYLA GOL GELDİ"

Van Dijk, şunları söyledi:

"İlk yarı birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla geldi gol. Biz daha sonrasında sakin kaldık, ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama neticesinde de sonucu aldık.

Barış Alper sürekli koşuyordu. Yani ele avuca sığmaz bir şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur ve bizi çok zorladı arka üçlüde. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu."