Virtüöz Ermolaev müzikseverlerle

Kültür Sanat Servisi

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteğiyle şubat ayında klasik müzik tutkunlarını iki özel etkinlikle buluşturacak. 2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazanan Rus kemancı Viacheslav Ermolaev, ödül konserleri kapsamında iki özel performans sergilemek üzere Ankara’ya geliyor.

Sanatçının Ankara’daki ilk konseri 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Burak Tüzün şefliğinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Konserde D. Schostakowitsch’in 1 No’lu Keman Konçertosu ve Rondo Capriccioso adlı eserler seslendirilecek.

Sanatçının ikinci konseri ise 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde piyano sanatçısı Karina Minasian ile birlikte Sevgililer Günü Keman-Piyano Resitali olacak. 21-25 Ekim 2025 tarihleri arasında 3. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ile eşzamanlı 8. Beste Yarışması da gerçekleştirilecek.