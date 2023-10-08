Viski fiyatları 2023 | Güncel

Hangi viski kaç TL? Viski fiyatları 2023 yılında ne kadar oldu? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Ballantine’s viski fiyatı ne kadar? Johnnie Walker viski fiyatı ne kadar? The Glenlivet viski fiyatı ne kadar? J&B viski fiyatı ne kadar?

İşte 2023'e ait en güncel viski fiyatları:

Not: Listedeki viski fiyatları, perakende satış için iş yerlerine tavsiye edilen fiyatlardır.

JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35’lik Johnnie Walker Red Label: 379,00 TL

50’lik Johnnie Walker Red Label: 525,00 TL

70’lik Johnnie Walker Red Label: 675,00 TL

100’lük Johnnie Walker Red Label: 945,00 TL

150’lik Johnnie Walker Red Label: 1.450,00 TL

300'lük Johnnie Walker Red Label: 3.150,00 TL

35’lik Johnnie Walker Black Label: 499,00 TL

50’lik Johnnie Walker Black Label: 690,00 TL

70’lik Johnnie Walker Black Label: 890,00 TL

100’lük Johnnie Walker Black Label: 1.250,00 TL

150’lik Johnnie Walker Black Label: 1.850,00 TL

300'lük Johnnie Walker Black Label: 4.150,00 TL

70’lik Johnnie Walker Double Black: 1.150,00 TL

70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 1.400,00 TL

70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 1.850,00 TL

70’lik Johnnie Walker 18 YO: 2.025,00 TL

70’lik Johnnie Walker Blue Label: 6.150,00 TL

70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 13.000,00 TL

J&B VİSKİ FİYATLARI

35’lik J&B Bare: 349,00 TL

50’lik J&B Bare: 469,00 TL

70’lik J&B Bare: 599,00 TL

100’lük J&B Bare: 839,00 TL

150’lik J&B Bare: 1250,00 TL

BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Bell’s: 309,00 TL

50’lik Bell’s: 439,00 TL

70’lik Bell’s: 579,00 TL

100’lük Bell’s: 819,00 TL

TALISKER VİSKİ FİYATLARI

70’lik Talisker 10 YO: 1.600,00 TL

70’lik Talisker Storm: 1.600,00 TL

70’lik Talisker Skye: 1.550,00 TL

LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Lagavulin 12 YO: 1.600,00 TL

70’lik Lagavulin 16 YO: 3.700,00 TL

70’lik Lagavulin Destilers Edition: 2.800,00 TL

CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 495,00 TL

50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 650,00 TL

70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 850,00 TL

100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.200,00 TL

175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.150,00 TL

300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 4.000,00 TL

70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 1.050,00 TL

70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 1.200,00 TL

70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 2.000,00 TL

70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 11.250,00 TL

70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 1.750,00 TL

70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 5.500,00 TL

JAMESON VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 390,00 TL

70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 750,00 TL

100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 995,00 TL

70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 825,00 TL

70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 850,00 TL

BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 380,00 TL

50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 500,00 TL

70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 650,00 TL

100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 915,00 TL

150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.425,00 TL

300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 3.050,00 TL

35’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 420,00 TL

50’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 580,00 TL

70’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 800,00 TL

100’lük Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 1.120,00 TL

70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 1.625,00 TL

70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 2.900,00 TL

70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 725,00 TL

JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 385,00 TL

50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 475,00 TL

70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 665,00 TL

100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 930,00 TL

175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.550,00 TL

300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 2.650,00 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 385,00 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 665,00 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 930,00 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 385,00 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 665,00 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 930,00 TL

70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 1.250,00 TL

70’lik Jack Daniel’s No:27 Gold: 2.150,00 TL

100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 3.450,00 TL

70’lik Jack Daniel’s Special Edition: 680,00 TL

THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70’lik The Glenlivet 12: 1.600,00 TL

70’lik The Glenlivet 15: 2.200,00 TL

70’lik The Glenlivet 18: 3.350,00 TL

LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI

35’lik Long John İskoç Viskisi: 295,00 TL

50’lik Long John İskoç Viskisi: 415,00 TL

70’lik Long John İskoç Viskisi: 575,00 TL

100’lük Long John İskoç Viskisi: 815,00 TL

JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jim Beam White: 340,00 TL

50’lik Jim Beam White: 450,00 TL

70’lik Jim Beam White: 595,00 TL

100’lük Jim Beam White: 830,00 TL

150’lik Jim Beam White: 1.250,00 TL

70’lik Jim Beam Black: 700,00 TL

100’lük Jim Beam Black: 985,00 TL

70’lik Jim Beam Double Oak: 950,00 TL

100’lük Jim Beam Double Oak: 1.450,00 TL

70’lik Jim Beam Single Barrel: 1.570,00 TL

70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 595,00 TL

100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 830,00 TL

SCAPA VİSKİ FİYATLARI

70’lik Scapa Skiren: 1.750,00 TL

70’lik Scapa Glansa: 1.750,00 TL

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70’lik Aberlour 12: 1.600,00 TL

70’lik Aberlour 14: 2.200,00 TL

70’lik Aberlour 16: 3.350,00 TL

50’lik Aberlour 18: 3.900,00 TL

70’lik Aberlour A’bunadh: 3.500,00 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35’lik Passport İskoç Viskisi: 295,00 TL

50’lik Passport İskoç Viskisi: 415,00 TL

70’lik Passport İskoç Viskisi: 575,00 TL

100’lük Passport İskoç Viskisi: 815,00 TL

BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Benriach The Original Ten: 995,00 TL

70’lik Benriach The Twelve: 1.145,00 TL

70’lik Benriach The Smoky Ten: 1.090,00 TL

GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Glenglassaugh Revival: 1.120,00 TL

70’lik Glenglassaugh Evolution: 1.250,00 TL

70’lik Glenglassaugh Torfa: 1.295,00 TL

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