Viski fiyatları 2025 | Güncel

Hangi viski kaç TL? Viski fiyatları 2025 yılında ne kadar oldu? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Ballantine’s viski fiyatı ne kadar? Johnnie Walker viski fiyatı ne kadar? The Glenlivet viski fiyatı ne kadar? J&B viski fiyatı ne kadar?
İşte 2025'e ait en güncel viski fiyatları:
Not: Listedeki viski fiyatları, perakende satış için iş yerlerine tavsiye edilen fiyatlardır.
JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Johnnie Walker Red Label: 519 TL
- 50’lik Johnnie Walker Red Label: 715 TL
- 70’lik Johnnie Walker Red Label: 925 TL
- 100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.290 TL
- 150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.000 TL
- 300'lük Johnnie Walker Red Label: 4.400 TL
- 35’lik Johnnie Walker Black Label: 675 TL
- 50’lik Johnnie Walker Black Label: 975 TL
- 70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.300 TL
- 100’lük Johnnie Walker Black Label: 1.775 TL
- 150’lik Johnnie Walker Black Label: 2.600 TL
- 300'lük Johnnie Walker Black Label: 5.800 TL
- 70’lik Johnnie Walker Double Black: 1.550 TL
- 70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.200 TL
- 70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 2.650 TL
- 70’lik Johnnie Walker 18 YO: 2.850 TL
- 70’lik Johnnie Walker Blue Label: 8.500 TL
- 70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 17.500 TL
J&B VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik J&B Rare: 489 TL
- 50’lik J&B Rare: 669 TL
- 70’lik J&B Rare: 849 TL
- 100’lük J&B Rare: 1.190 TL
- 150’lik J&B Rare: 1.800 TL
BELL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Bell’s: 449 TL
- 50’lik Bell’s: 629 TL
- 70’lik Bell’s: 829 TL
- 100’lük Bell’s: 1.125 TL
TALISKER VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Talisker 10 YO: 2.300 TL
- 70’lik Talisker Storm: 2.250 TL
- 70’lik Talisker Skye: 2.200 TL
LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Lagavulin 8 YO: 2.200 TL
- 70’lik Lagavulin 16 YO: 5.500 TL
- 70’lik Lagavulin Destilers Edition: 4.000 TL
CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 700 TL
- 50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 975 TL
- 70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.300 TL
- 100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.775 TL
- 175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 3.250 TL
- 300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 6.000 TL
- 70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 1.600 TL
- 70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.200 TL
- 70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 2.850 TL
- 70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 16.500 TL
- 70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 2.550 TL
- 70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 7.750 TL
JAMESON VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 575 TL
- 70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.100 TL
- 100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 1.500 TL
- 70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.450 TL
- 70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.200 TL
BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 520 TL
- 50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 715 TL
- 70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 925 TL
- 100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.290 TL
- 150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.990 TL
- 300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 4.300 TL
- 35’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 575 TL
- 50’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 799 TL
- 100’lük Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 1.090 TL
- 70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 2.500 TL
- 70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 4.500 TL
- 70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.025 TL
JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 700 TL
- 50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 945 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 1.775 TL
- 175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.050 TL
- 300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 5.350 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 700 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.775 TL
- 35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 700 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.290 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.775 TL
- 70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 2.500 TL
- 70’lik Jack Daniel’s No:27 Gold: 3.550 TL
- 100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 6.750 TL
- 35’lik Gentleman Jack: 825 TL
- 50’lik Gentleman Jack: 1.475 TL
- 70’lik Gentleman Jack: 2.000 TL
THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik The Glenlivet 12: 2.000 TL
- 70’lik The Glenlivet 15: 3.150 TL
- 70’lik The Glenlivet 18: 4.850 TL
LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL
JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Jim Beam White: 600 TL
- 50’lik Jim Beam White: 800 TL
- 70’lik Jim Beam White: 1.095 TL
- 100’lük Jim Beam White: 1.495 TL
- 150’lik Jim Beam White: 2.300 TL
- 70’lik Jim Beam Black: 1.450 TL
- 100’lük Jim Beam Black: 1950 TL
- 70’lik Jim Beam Double Oak: 1.850 TL
- 100’lük Jim Beam Double Oak: 2.450 TL
- 70’lik Jim Beam Single Barrel: 2.750 TL
- 70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.095 TL
- 100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.495 TL
ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Aberlour 12: 2.250 TL
- 70’lik Aberlour 16: 4.850 TL
- 50’lik Aberlour 18: 6.850 TL
- 70’lik Aberlour A’bunadh: 5.000 TL
PASSPORT VİSKİ FİYATLARI
- 35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL
- 50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL
- 70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL
- 100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL
BENRIACH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Benriach The Original Ten: 1.950 TL
- 70’lik Benriach The Twelve: 2.250 TL
- 70’lik Benriach The Smoky Ten: 2.125 TL
GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI
- 70’lik Glenglassaugh Revival: 2.225 TL
- 70’lik Glenglassaugh Evolution: 2.450 TL
- 70’lik Glenglassaugh Torfa: 2.525 TL
DİĞER VİSKİLER
- 70’lik The Singleton Of Dufftown 12 YO: 1.450 TL
- 70’lik The Singleton Of Dufftown 15 YO: 2.000 TL
- 70’lik Cardhu Gold Reserve: 1.550 TL
- 70’lik Cardhu 12 YO: 1.900 TL
- 70’lik Cardhu 15 YO: 2.300 TL
- 70’lik Glenkinche 12 YO: 2.300 TL
- 70’lik Dimple Golden Selection: 995 TL
- 70’lik Bulleit Bourbon: 1.850 TL
- 70’lik Clynelish 14 YO: 2.650 TL