Viski fiyatları 2025 | Güncel

Hangi viski kaç TL? Viski fiyatları 2025 yılında ne kadar oldu? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Ballantine’s viski fiyatı ne kadar? Johnnie Walker viski fiyatı ne kadar? The Glenlivet viski fiyatı ne kadar? J&B viski fiyatı ne kadar?

İşte 2025'e ait en güncel viski fiyatları:

Not: Listedeki viski fiyatları, perakende satış için iş yerlerine tavsiye edilen fiyatlardır.

JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35’lik Johnnie Walker Red Label: 519 TL

50’lik Johnnie Walker Red Label: 715 TL

70’lik Johnnie Walker Red Label: 925 TL

100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.290 TL

150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.000 TL

300'lük Johnnie Walker Red Label: 4.400 TL

35’lik Johnnie Walker Black Label: 675 TL

50’lik Johnnie Walker Black Label: 975 TL

70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.300 TL

100’lük Johnnie Walker Black Label: 1.775 TL

150’lik Johnnie Walker Black Label: 2.600 TL

300'lük Johnnie Walker Black Label: 5.800 TL

70’lik Johnnie Walker Double Black: 1.550 TL

70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.200 TL

70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 2.650 TL

70’lik Johnnie Walker 18 YO: 2.850 TL

70’lik Johnnie Walker Blue Label: 8.500 TL

70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 17.500 TL

J&B VİSKİ FİYATLARI

35’lik J&B Rare: 489 TL

50’lik J&B Rare: 669 TL

70’lik J&B Rare: 849 TL

100’lük J&B Rare: 1.190 TL

150’lik J&B Rare: 1.800 TL

BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Bell’s: 449 TL

50’lik Bell’s: 629 TL

70’lik Bell’s: 829 TL

100’lük Bell’s: 1.125 TL

TALISKER VİSKİ FİYATLARI

70’lik Talisker 10 YO: 2.300 TL

70’lik Talisker Storm: 2.250 TL

70’lik Talisker Skye: 2.200 TL

LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Lagavulin 8 YO: 2.200 TL

70’lik Lagavulin 16 YO: 5.500 TL

70’lik Lagavulin Destilers Edition: 4.000 TL

CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 700 TL

50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 975 TL

70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.300 TL

100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.775 TL

175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 3.250 TL

300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 6.000 TL

70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 1.600 TL

70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.200 TL

70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 2.850 TL

70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 16.500 TL

70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 2.550 TL

70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 7.750 TL

JAMESON VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 575 TL

70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.100 TL

100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 1.500 TL

70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.450 TL

70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.200 TL

BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 520 TL

50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 715 TL

70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 925 TL

100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.290 TL

150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.990 TL

300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 4.300 TL

35’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 575 TL

50’lik Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 799 TL

100’lük Ballantine’s 12 İskoç Viskisi: 1.090 TL

70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 2.500 TL

70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 4.500 TL

70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.025 TL

JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 700 TL

50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 945 TL

70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 1.775 TL

175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.050 TL

300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 5.350 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 700 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.775 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 700 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.290 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.775 TL

70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 2.500 TL

70’lik Jack Daniel’s No:27 Gold: 3.550 TL

100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 6.750 TL

35’lik Gentleman Jack: 825 TL

50’lik Gentleman Jack: 1.475 TL

70’lik Gentleman Jack: 2.000 TL

THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70’lik The Glenlivet 12: 2.000 TL

70’lik The Glenlivet 15: 3.150 TL

70’lik The Glenlivet 18: 4.850 TL

LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI

35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL

JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jim Beam White: 600 TL

50’lik Jim Beam White: 800 TL

70’lik Jim Beam White: 1.095 TL

100’lük Jim Beam White: 1.495 TL

150’lik Jim Beam White: 2.300 TL

70’lik Jim Beam Black: 1.450 TL

100’lük Jim Beam Black: 1950 TL

70’lik Jim Beam Double Oak: 1.850 TL

100’lük Jim Beam Double Oak: 2.450 TL

70’lik Jim Beam Single Barrel: 2.750 TL

70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.095 TL

100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.495 TL

ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70’lik Aberlour 12: 2.250 TL

70’lik Aberlour 16: 4.850 TL

50’lik Aberlour 18: 6.850 TL

70’lik Aberlour A’bunadh: 5.000 TL

PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL

BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Benriach The Original Ten: 1.950 TL

70’lik Benriach The Twelve: 2.250 TL

70’lik Benriach The Smoky Ten: 2.125 TL

GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Glenglassaugh Revival: 2.225 TL

70’lik Glenglassaugh Evolution: 2.450 TL

70’lik Glenglassaugh Torfa: 2.525 TL

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