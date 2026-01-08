Viski fiyatları 2026 | Güncel

Hangi viski kaç TL? Viski fiyatları 2026 yılında ne kadar oldu? Chivas Regal viski fiyatı ne kadar? Jameson viski fiyatı ne kadar? Jack Daniel’s viski fiyatı ne kadar? Ballantine’s viski fiyatı ne kadar? Johnnie Walker viski fiyatı ne kadar? The Glenlivet viski fiyatı ne kadar? J&B viski fiyatı ne kadar?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik viskiden alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani viski fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.

İşte 2026'ya ait en güncel viski fiyatları:

Not: Listedeki viski fiyatları, perakende satış için iş yerlerine tavsiye edilen fiyatlardır.

2026 JOHNNIE WALKER VİSKİ FİYATLARI

35’lik Johnnie Walker Red Label: 750 TL

50’lik Johnnie Walker Red Label: 1.025 TL

70’lik Johnnie Walker Red Label: 1.350 TL

100’lük Johnnie Walker Red Label: 1.850 TL

150’lik Johnnie Walker Red Label: 2.775 TL

175’lik Johnnie Walker Red Label: 3.275 TL

300'lük Johnnie Walker Red Label: 6.250 TL

35’lik Johnnie Walker Black Label: 975 TL

50’lik Johnnie Walker Black Label: 1.350 TL

70’lik Johnnie Walker Black Label: 1.775 TL

100’lük Johnnie Walker Black Label: 2.425 TL

150’lik Johnnie Walker Black Label: 3.550 TL

175’lik Johnnie Walker Black Label: 4.300 TL

300'lük Johnnie Walker Black Label: 8.150 TL

70’lik Johnnie Walker Double Black: 2.000 TL

100’lük Johnnie Walker Double Black: 2.675 TL

70’lik Johnnie Walker Gold Label Reserve: 2.900 TL

70’lik Johnnie Walker Green Label 15 YO: 3.600 TL

70’lik Johnnie Walker 18 YO: 3.800 TL

70’lik Johnnie Walker Blue Label: 11.000 TL

70’lik Johnnie Walker & Sons King George V: 24.000 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 J&B VİSKİ FİYATLARI

35’lik J&B Rare: 675 TL

50’lik J&B Rare: 925 TL

70’lik J&B Rare: 1.225 TL

100’lük J&B Rare: 1.675 TL

150’lik J&B Rare: 2.500 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 BELL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Bell’s: 625 TL

50’lik Bell’s: 875 TL

70’lik Bell’s: 1.125 TL

100’lük Bell’s: 1.550 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 TALISKER VİSKİ FİYATLARI

70’lik Talisker 10 YO: 3.050 TL

70’lik Talisker Storm: 3.050 TL

70’lik Talisker Skye: 3.000 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2025 LAGAVULIN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Lagavulin 8 YO: 3.100 TL

70’lik Lagavulin 16 YO: 7.400 TL

70’lik Lagavulin Destilers Edition: 5.400 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 SINGLETON OF DUFFTOWN VİSKİ FİYATLARI

70’lik Singleton of Dufftown 12 YO: 1.950 TL

70’lik Singleton of Dufftown 15 YO: 2.550 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 SIMPLE GOLDEN SELECTION VİSKİ FİYATLARI

70’lik Simple Golden Selection: 1.425 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 CARDHU VİSKİ FİYATLARI

70’lik Cardhu Gold Reserve: 2.200 TL

70’lik Cardhu 12YO: 2.750 TL

70’lik Cardhu 15YO: 3.140 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 MORTLACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Mortlach 12YO: 3.400 TL

70’lik Mortlach 16YO: 6.300 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 CHIVAS REGAL VİSKİ FİYATLARI

35’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 950 TL

50’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.350 TL

70’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 1.750 TL

100’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 2.375 TL

175’lik Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 4.200 TL

300’lük Chivas Regal 12 İskoç Viskisi: 7.950 TL

70’lik Chivas Regal 13 İskoç Viskisi: 2.075 TL

70’lik Chivas Regal 15 İskoç Viskisi: 2.800 TL

70’lik Chivas Regal 18 İskoç Viskisi: 3.850 TL

70’lik Chivas Regal 25 İskoç Viskisi: 21.000 TL

70’lik Chivas Mizunara İskoç Viskisi: 3.200 TL

70’lik Chivas Ultis İskoç Viskisi: 9.750 TL

70'lik Royal Salute 21 İskoç Viskisi: 10.500 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 JAMESON VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jameson İrlanda Viskisi: 775 TL

70’lik Jameson İrlanda Viskisi: 1.500 TL

100’lük Jameson İrlanda Viskisi: 2.000 TL

70’lik Jameson Black Barrel İrlanda Viskisi: 1.950 TL

70’lik Jameson Caskmates İrlanda Viskisi: 1.600 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 BALLANTINE’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 685 TL

50’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 950 TL

70’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.250 TL

100’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 1.700 TL

150’lik Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 2.550 TL

300’lük Ballantine’s Finest İskoç Viskisi: 5.750 TL

35’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 750 TL

50’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.075 TL

70’lik Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.450 TL

100’lük Ballantine’s 10 İskoç Viskisi: 1.995 TL

70’lik Ballantine’s 17 İskoç Viskisi: 3.250 TL

70’lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 5.750 TL

70’lik Ballantine’s 7 İskoç Viskisi: 1.350 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 JACK DANIEL’S VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jack Daniel’s Old no.7: 885 TL

50’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.225 TL

70’lik Jack Daniel’s Old no.7: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Old no.7: 2.195 TL

175’lik Jack Daniel’s Old no.7: 3.800 TL

300’lük Jack Daniel’s Old no.7: 7.250 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Honey: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Honey: 2.195 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Apple: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Apple: 2.195 TL

35’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 885 TL

70’lik Jack Daniel’s Tennessee Fire: 1.595 TL

100’lük Jack Daniel’s Tennessee Fire: 2.195 TL

70’lik Jack Daniel’s Single Barrel: 3.150 TL

70’lik Jack Daniel’s Bonded: 2.825 TL

70’lik Jack Daniel’s Triple Mash: 3.285 TL

100’lük Jack Daniel’s Sinatra Select: 8.850 TL

35’lik Gentleman Jack: 950 TL

50’lik Gentleman Jack: 1.750 TL

70’lik Gentleman Jack: 2.375 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 THE GLENLIVET VİSKİ FİYATLARI

70’lik The Glenlivet 12: 2.600 TL

70’lik The Glenlivet 15: 4.200 TL

70’lik The Glenlivet 18: 6.400 TL

70’lik The Glenlivet Founder's Reserve: 1.950 TL

70’lik The Glenlivet Caribbean Reserve: 2.250 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 LONG JOHN VİSKİ FİYATLARI

35’lik Long John İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Long John İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Long John İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Long John İskoç Viskisi: 950 TL

07.07.2024'te güncellenmiştir.

2026 JIM BEAM VİSKİ FİYATLARI

35’lik Jim Beam White: 845 TL

50’lik Jim Beam White: 1.190 TL

70’lik Jim Beam White: 1.545 TL

100’lük Jim Beam White: 2.145 TL

150’lik Jim Beam White: 3.345 TL

70’lik Jim Beam Black: 2.145 TL

100’lük Jim Beam Black: 2.945 TL

70’lik Jim Beam Double Oak: 2.695 TL

100’lük Jim Beam Double Oak: 3.495 TL

70’lik Jim Beam Single Barrel: 3.745 TL

70’lik Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 1.545 TL

100’lük Jim Beam Apple / Red Stag / Honey: 2.145 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 KNOB CREEK VİSKİ FİYATLARI

70'lik Knob Creek: 3.750 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 MARKER'S MART VİSKİ FİYATLARI

70'lik Marker's Mart Kentucky Straight Bourbon: 2.450 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 BASİL HAYDEN'S VİSKİ FİYATLARI

70'lik Basil Hayden's: 3.890 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 AUCHENTOSHAN VİSKİ FİYATLARI

70'lik Auchentoshan American Oak: 2.095 TL

70'lik Auchentoshan 12 YO: 2.395 TL

70'lik Auchentoshan Three Wood: 3.095 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 BAWMORE VİSKİ FİYATLARI

70'lik Bawmore 12 YO: 3.995 TL

70'lik Bawmore 15 YO: 7.745 TL

70'lik Bawmore 18 YO: 14.900 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 GLEN TALLOCH VİSKİ FİYATLARI

35'lik Glen Talloch Blended Scotch: 645 TL

50'lik Glen Talloch Blended Scotch: 895 TL

70'lik Glen Talloch Blended Scotch: 1.195 TL

100'lük Glen Talloch Blended Scotch: 1.595 TL

150'lik Glen Talloch Blended Scotch: 2.495 TL

70'lik Glen Talloch 8 YO: 1.595 TL

70'lik Glen Talloch 12 YO: 1.650 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 HİBİKİ JAPANESE HARMONY VİSKİ FİYATLARI

70'lik Hibiki Japanese Harmony: 9.750 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 YAMAZAKİ DİSTİLLER'S RESERVE VİSKİ FİYATLARI

70'lik Yamazaki Distiller's Reserve: 8.950 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 YAMAZAKI 12 YO VİSKİ FİYATLARI

70'lik Yamazaki 12 YO: 17.500 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 CHİTA VİSKİ FİYATLARI

70'lik Chita: 5.495 TL

15.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 ABERLOUR VİSKİ FİYATLARI

70’lik Aberlour 12: 2.950 TL

70’lik Aberlour 14: 4.000 TL

70’lik Aberlour 16: 6.250 TL

70’lik Aberlour 18: 8.500 TL

70’lik Aberlour A’bunadh: 6.200 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 PASSPORT VİSKİ FİYATLARI

35’lik Passport İskoç Viskisi: 375 TL

50’lik Passport İskoç Viskisi: 520 TL

70’lik Passport İskoç Viskisi: 700 TL

100’lük Passport İskoç Viskisi: 950 TL

07.07.2024'te güncellenmiştir.

2026 BENRIACH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Benriach The Original 10: 2.450 TL

70’lik Benriach The Smoky 10: 2.685 TL

70’lik Benriach 12: 2.825 TL

70’lik Benriach 16: 4.350 TL

70’lik Benriach 21: 9.750 TL

70’lik Benriach 25: 20.000 TL

70’lik Benriach 30: 58.000 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 GLENGLASSAUGH VİSKİ FİYATLARI

70’lik Glenglassaugh Revival: 2.800 TL

70’lik Glenglassaugh Evolution: 3.075 TL

70’lik Glenglassaugh Torfa: 3.200 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 GLENDRONACH VİSKİ FİYATLARI

70'lik Glendronach 12: 4.500 TL

70'lik Glendronach 15: 6.575 TL

70'lik Glendronach Cask Strenght: 7.750 TL

70'lik Glendronach Portwood: 6.000 TL

14.07.2025'te güncellenmiştir.

DİĞER VİSKİLER

70'lik JP Wisers: 1.350 TL

70'lik Pike Creek: 1.650 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 SCAPA VİSKİ FİYATLARI

70'lik Scapa 10YO: 2.890 TL

70'lik Scapa 16YO: 5.890 TL

70'lik Scapa 21YO: 13.500 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 HANKEY BANNİSTER VİSKİ VİYATLARI

70'lik Hankey Bannister 21 YO: 10.500 TL

70'lik Hankey Bannister 12 YO: 1.950 TL

70'lik Hankey Bannister Heritage Blend: 1.850 TL

35'lik Hankey Bannister: 685 TL

50'lik Hankey Bannister: 950 TL

70'lik Hankey Bannister: 1.250 TL

100'lükHankey Bannister: 1.700 TL

07.07.2025'te güncellenmiştir.

2026 GRANT'S VİSKİ FİYATLARI

20'lik Grant's: 330 TL

35'lik Grant's: 650 TL

50'lik Grant's: 740 TL

70'lik Grant's: 950 TL

100'lük Grant's: 1.290 TL

70'lik Grant's: 12 YO: 1.750 TL

11.07.2025'te güncellenmiştir.

VİSKİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Viski nedir?

Viski, arpa, çavdar, buğday veya mısır gibi tahılların fermente edilip damıtılmasıyla elde edilen ve fıçıda yıllandırılarak olgunlaşan bir alkollü içkidir. Kökeni İskoçya ve İrlanda’ya dayansa da bugün dünya çapında üretilmektedir.

Viski nasıl yapılır?

Viski, tahılların maltlanması, fermente edilmesi, damıtılması ve ardından meşe fıçılarda yıllandırılmasıyla yapılır. Bu süreç, viskinin kendine has aromasını ve tadını oluşturur.

Viski çeşitleri nelerdir?

Viski, üretim yöntemi ve kullanılan tahıllara göre sınıflandırılır:

Scotch Whisky (İskoç Viskisi) : İskoçya'da üretilir, genellikle iki kez damıtılır ve en az 3 yıl meşe fıçılarda dinlendirilir.

: İskoçya'da üretilir, genellikle iki kez damıtılır ve en az 3 yıl meşe fıçılarda dinlendirilir. Irish Whiskey (İrlanda Viskisi) : İrlanda'da üretilir, üç kez damıtılır ve daha yumuşak bir içime sahiptir. Bourbon : ABD'de üretilir, ana tahıl olarak mısır kullanılır ve yeni meşe fıçılarda yıllandırılır.

: İrlanda'da üretilir, üç kez damıtılır ve daha yumuşak bir içime sahiptir. : ABD'de üretilir, ana tahıl olarak mısır kullanılır ve yeni meşe fıçılarda yıllandırılır. Rye Whiskey : Çavdar ağırlıklı bir viski türüdür, özellikle Kanada ve ABD’de popülerdir.

: Çavdar ağırlıklı bir viski türüdür, özellikle Kanada ve ABD’de popülerdir. Single Malt : Tek bir damıtımevinde, sadece maltlanmış arpadan yapılan viskidir.

: Tek bir damıtımevinde, sadece maltlanmış arpadan yapılan viskidir. Blended Whisky: Farklı damıtımevlerinden gelen malt ve tahıl viskilerinin karışımıdır.

Viski nasıl içilir?

Viski, kişisel tercihe bağlı olarak sade, buzlu (on the rocks) veya az miktarda su eklenerek içilebilir. Ayrıca kokteyl yapımında da kullanılır.

Viski hangi bardakta içilir?

Viski genellikle geniş ağızlı ve kısa bir bardakta (tumbler) veya tadım için kullanılan tulip (lale şekilli) bardakta servis edilir. Bu bardaklar, viskinin aromasını daha iyi hissetmenizi sağlar.

Viski nasıl saklanır?

Viski, güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Şişe açıldıktan sonra kapağı sıkıca kapatılarak hava ile teması minimumda tutulmalıdır.

Viski yıllandıkça daha mı iyi olur?

Viski, sadece meşe fıçılarda yıllandığı süre boyunca olgunlaşır. Şişeye alındıktan sonra yıllanma süreci durur. Bu nedenle, viskinin kalitesi şişede bekletilmekle artmaz.

Viski neden buzla içilir?

Buz, viskinin tadını yumuşatabilir ve serin bir içim deneyimi sunar. Ancak buz, viskinin aromasını bastırabileceği için bazı viski severler buz yerine birkaç damla su eklemeyi tercih eder.

Viski hangi yemeklerle tüketilir?

Viski, çikolata, peynir, kırmızı et, somon ve fındık gibi yiyeceklerle uyumludur. Ayrıca tatlılarda karamel ve vanilya aromalarıyla harika bir eşleşme sağlar.

Viski kokteylleri nelerdir?

Viski birçok popüler kokteylin ana malzemesidir. İşte bazı örnekler:

Old Fashioned

Whiskey Sour

Manhattan

Mint JulepIrish Coffee

Viski ile ilgili terimler nelerdir?

Single Malt: Tek bir damıtımevinde yapılan malt viskisi.

Tek bir damıtımevinde yapılan malt viskisi. Blended: Farklı viski türlerinin karışımı.

Farklı viski türlerinin karışımı. Neat: Viskiyi sade, ekleme yapmadan içmek.

Viskiyi sade, ekleme yapmadan içmek. On the Rocks: Viskinin buz ile servis edilmesi.

Viskinin buz ile servis edilmesi. Proof: Alkol oranını ifade eden bir terim.

Viski aromaları nasıl değerlendirilir?

Viski tadımı yaparken üç ana faktör dikkate alınır:

Burun (Aroma): Kadehe yaklaşıp viskinin kokusunu almak.

Kadehe yaklaşıp viskinin kokusunu almak. Tat (Palate): Viskiyi ağızda gezdirerek farklı tatları keşfetmek.

Viskiyi ağızda gezdirerek farklı tatları keşfetmek. Bitiş (Finish): İçimden sonra ağızda kalan tat ve his.

Viski içiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Fazla miktarda tüketmekten kaçınılmalıdır. Tadı daha iyi algılamak için yavaş içilmelidir .Doğru sıcaklıkta ve doğru bardakta servis edilmelidir.

Viski hangi sıcaklıkta içilir?

Viski oda sıcaklığında içildiğinde en iyi aromalarını sergiler. Ancak kişisel tercihe göre soğutulmuş ya da buzla da tüketilebilir.

Viski hangi ülkelerde üretilir?

Başlıca viski üreticisi ülkeler:

İskoçya

İrlanda

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Japonya

Viski’nin tarihi nedir?

Viski, İrlanda ve İskoçya’da 15. yüzyılda başlamış ve zamanla dünya çapında popülerleşmiştir. Bugün birçok ülkede üretilmekte ve tüketilmektedir.