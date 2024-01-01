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Vitesleri karıştırınca denize uçtu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde vitesleri karıştıran sürücü, otomobili denize düşürdü.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 23:49
  • Giriş: 01.01.2024 23:49
  • Güncelleme: 01.01.2024 23:49
Kaynak: İHA
Vitesleri karıştırınca denize uçtu


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi’nde meydana gelen kazada özel bir eğitim kurumunda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmen, evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti. Bir süre deniz kıyısında vakit geçiren sürücü, evine geri dönmek için otomobili ile manevra yapmak istedi. Vitesi geri yerine ileri takan sürücü, gaza basınca otomobili ile rıhtımdan denize düştü. Otomobilin camından kendi imkanları ile çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Denizdeki otomobil, dalgıç ve çekici yardımıyla güçlükle çıkarıldı.

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